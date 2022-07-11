暴風雪襲智利阿根廷邊境 逾400人受困安地斯山

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（中央社布宜諾斯艾利斯10日綜合外電報導）當地官員表示，阿根廷與智利邊境附近的安地斯山區遭遇猛烈暴風雪侵襲，氣溫遠低於冰點，包括遊客和卡車司機在內，今天仍有400多人受困。

在阿根廷一側，軍警人員今天稍早救援了120人，但另有200人仍被困在海拔3000多公尺高的安地斯山（Andes）山區。

警官卡斯楚（Hector Castro）告訴智利媒體，仍有200多人滯留智利一側。

阿根廷拉斯赫拉斯村（Las Heras）官員泰利歐（Hector Tello）告訴C5N頻道：「當地氣溫攝氏零下10度，路上積雪超過1公尺。」

威力強大冬季風暴昨天來襲，連接兩國的山路沿途300多輛汽車受困，當局已經關閉解放者邊境關卡（Los Libertadores）。

布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）以西約1200公里地區遭到極地寒流襲擊。

撤離的民眾被送到附近城鎮的避難所。泰利歐說，官方目標於明天前完成仍然受困民眾的救援工作，但是天氣條件「仍然很糟糕」。（譯者：紀錦玲/核稿：何宏儒）1110711