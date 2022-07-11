德外長：中國是全球性挑戰 師法日本保障經濟安全

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德國近年將外交重心轉向印太地區，首次訪日的德國外長貝爾伯克說，中國是全球性的挑戰，德國可向日本學習如何保障經濟安全。（圖取自facebook.com/abaerbock)

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（中央社記者林育立柏林11日專電）德國近年將外交重心轉向印太地區，首次訪日的德國外長貝爾伯克在東京表示，中國是全球性的挑戰，德國可向日本學習如何保障經濟安全。

綜合「德新社」（DPA）等德國媒體報導，德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）今天會晤日本外務大臣林芳正，討論中國對東亞經濟安全的影響，會後貝爾伯克表示，中國的自信和強硬是「全球性的挑戰」。

鑑於中國主張擁有南海諸島主權，貝爾伯克批評中國在追求自己利益時，不顧國際秩序的規則，「危及和平共存的基礎」。

她還說，「北大西洋公約組織」（NATO）最近通過新戰略，視俄羅斯為當前主要的安全威脅，不過「中國未來可能成為最大危險」。

貝爾伯克並透露，日前20國集團（G20）召開外長會議時，她曾告訴中國外交部長王毅，中國身為聯合國安理會常任理事國，對維護基於規則的國際秩序有「特別責任」，督促中國強化聯合國的角色，協助解除俄羅斯的封鎖，讓烏克蘭出口小麥。

德國2020年首度針對印度太平洋地區制定完整的外交方針，將印太地區視為外交優先選項，去年並派軍艦到太平洋巡弋；貝爾伯克表示，今天的印太區域已經是「世界經濟的重心」。

貝爾伯克強調，21世紀的戰爭不再只用傳統武器，而是靠「經濟影響力」，經濟安全成了未來的關鍵議題，在這點德國可以向日本學習。

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貝爾伯克因此利用此行會晤經濟安保大臣小林鷹之，討論半導體的生產及如何保障電信基礎設施的安全。日本首相岸田文雄上任後全力推動「經濟安全保障推進法」，阻止關鍵技術外流並減少戰略物資對外國的依賴。

貝爾伯克去年12月接掌外長後首度訪問日本。她昨天先到長崎參觀原爆資料館，今天稍後將拜訪日本海軍的一處基地，並前往橫須賀的美國第七艦隊基地會晤指揮官湯瑪斯（Karl Thomas）。（編輯：韋樞）1110711