日方公布共艦動向 經台灣東部海域往返太平洋

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京12日綜合外電報導）日本防衛省統合幕僚監部（類似國防部參謀本部）11日表示，一艘中國海軍護衛艦7日到10日間，兩度航行通過日本最西邊的沖繩縣與那國島跟台灣間海域，往返太平洋及東海。

日本共同社報導，這艘中國護衛艦並無侵入日本領海。

根據統合幕僚監部所公布資訊，這艘共艦是舷號566的053H3型護衛艦。

防衛省表示，7日下午1時左右，這艘護衛艦經釣魚台列嶼釣魚台（日本稱魚釣島）西北西方約80公里海域南下，從與那國島跟台灣間海域進入太平洋。

這艘護衛艦接著在10日下午2時左右，通過與那國島西南西方約50公里海域朝北航行，之後再度通過與那國島跟台灣間海域。防衛省共出動3艘海上自衛隊艦艇負責警戒監視任務。

另外，海上自衛隊還確認俄羅斯海軍1艘電子偵察艦，11日經過日本對馬海峽，從東海朝日本海北上航行。

這艘電偵艦曾在6日通過日本沖之鳥島鄰接區，之後在9日通過沖繩本島與宮古島間海域朝西北方向航行。防衛省已出動海上自衛隊機艦進行情蒐與警監。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1110712