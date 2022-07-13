巴西選舉暴力加劇 將加強維安

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（中央社記者唐雅陵聖保羅12日專電）巴西10月舉行總統大選，總統波索納洛將尋求連任。總統府機關安全辦公室今天指出，波索納洛和其他候選人的安全保護措施將根據競選活動的時程表進行適當調整。

最近幾天，由於政治格局的兩極分化加劇，波索納洛（Jair Bolsonaro）的盟友主張在全國各地的選舉造勢活動中加強維安措施。

總統府機關安全辦公室負責總統的人身安全，包括今年的競選期間；其他候選人的安全由聯邦警察負責，但如果總統府提出要求，聯邦警察也可以具體支援。

總統府機關安全辦公室聲明指出，總統的安全是根據每個活動的特點來規劃和執行，並進行適當的風險分析，由經過專精訓練合格的隨扈負責保護安全。

聯邦警察今天宣布已購置防彈貴賓車，將在競選期間護送各總統候選人。這項工作將從7月20日至8月5日舉行的黨代會確定各自的候選人開始。

波索納洛所屬自由黨（PL）全國代表大會24日在里約熱內盧的小馬拉卡納體育館（Maracanãzinho）舉行，正式確定波索納洛爭取連任的候選人資格。

9日晚上，巴西伊瓜蘇市（Foz do Iguaçu）防衛隊員阿魯達（Marcelo Arruda）的生日派對遭聯邦監獄警察瓜拉尼奧（Jorge José da Rocha Guaranho）闖入，阿魯達被槍殺身亡。

阿魯達是伊瓜蘇市工黨（PT）幹部，他的50歲生日派對裝飾主題是工黨和前總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）。

根據目擊證人指出，瓜拉尼奧抵達生日派對現場高喊波索納洛的名字。

巴西聖卡洛斯聯邦大學（UFScar）教授、研究暴力與政治之間關係的專家費爾特蘭（Gabriel Feltran）指出，警察政治化的結果，導致安警人員更有可能犯下政治暴力，如果沒有向其他部門的主導意識形態「看齊」，他們也更容易遭受暴力侵犯。

阿魯達命案發生後，基於「英雄行為可能會對個人或其他黨員造成不必要的風險」，工黨決定加強對今後參加魯拉造勢會支持者的安全準則。準則包括：不接受挑釁、不攻擊任何挑釁者、拍照並記錄威脅情況、成群結隊行走以免落單等。

魯拉目前在總統選舉民意調查中領先其他對手，波索納洛排名第二。（編輯：馮昭）1110713