6月通膨破9% 聯準會人士：升息4碼恐箭在弦上

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（中央社佛州聖彼得堡13日綜合外電報導）亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波士蒂克今天指出，6月通膨高出預期，恐讓決策官員考慮於本月稍晚的聯準會議升息4碼。他的話加深外界對聯準會再次大幅升息的預判。

路透社報導，波士蒂克（Raphael Bostic）在行程期間告訴媒體：「一切都按這樣的情勢在走。」美國勞工部公布最新的6月消費者物價指數勁揚9.1%，較5月加速攀升，讓預測人士大感意外。

雖然波士蒂克說尚需深入研究這份報告的具體細節，但他覺得目前的數據顯示通膨軌跡「並非往好的一面走…何種才是讓人能適應的程度才是後續問題」。

聯準會（Fed）今年6月調高利率75個基點（3碼），在6月消費者物價指數報告出爐前，多數分析師和市場已判斷聯準會7月也會有類似規模的升息決定。

聯準會下次會議定7月26至27日舉行，交易人預測屆時將調高聯邦資金目標利率1個百分點（4碼）；根據目前聯準會期約定價，交易人估計有高於80%機率聯準會本月稍晚開會時將升息整整1個百分點。

波士蒂克表示，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）「已講得很清楚，我想我這裡也講得很白，若物價不穩定，很難想像經濟如何會以穩健和可持續方式成長」。（譯者：徐睿承/核稿：陳亦偉）1110714