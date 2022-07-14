拜登將會以色列領袖 簽聯合宣言反制伊朗

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（中央社耶路撒冷14日綜合外電報導）美國總統拜登今天將在耶路撒冷與以色列官員舉行雙邊會談，這兩個盟國預計將宣布「合力」對付共同敵國伊朗。

法新社報導，拜登昨天抵達特拉維夫，展開總統任內的首趟中東行，他將會見以色列與巴勒斯坦領袖，之後將飛往沙烏地阿拉伯。

以色列總理拉皮德（Yair Lapid）說，伊朗將是今天會談的重要議題。一名高階官員說，兩位領袖將簽署一份聯合宣言。

這名以色列官員說，這份文件「將是活生生的證明，展現美以關係的獨特品質、健康、範疇、深度與親密性」。

官員又說：「這份文件表明非常清楚且一致的立場，反對伊朗、其核子計畫與在中東各地的侵略行動」

以色列堅決反對2015年伊朗與世界強權簽署的核子計畫，在前總統川普讓美國退出後，拜登試圖讓核計畫重返正軌。他說，退出這個具里程碑意義的協議是「巨大錯誤」。

拜登在以色列12頻道（Channel）昨天播出的訪談中說，伊朗「比以往更快能製造出核武」。

詢及美國是否會動武防止伊朗取得核武時，拜登說：「如果這是最後手段，會這麼做。」

拜登與拉皮德見面後，將與印度和阿拉伯聯合大公國透過視訊舉行雙邊投資會談。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1110714