五星運動黨表態抵制 義大利聯合內閣恐垮

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（中央社羅馬13日綜合外電報導）義大利聯合政府裡的「五星運動」黨領袖孔蒂（Giuseppe Conte）表示他們不參加14日國會的社福法案信任投票。此舉恐致總理德拉吉（Mario Draghi）內閣垮台。

路透社報導，聯合政府的其他政黨警告若「五星運動」（5-Star Movement）抵制參議院14日的投票，他們就要退出內閣讓政府倒台。德拉吉本週也說，他不會領導一個沒有「五星運動」參與組閣的政府。

「五星運動」的決定使義大利政壇陷入不確定，恐破壞義大利取得歐盟數十億美元基金的努力，還可能導致全國大選提早到今秋舉行。

歷經黨內一整天激烈討論，孔蒂今晚宣布不支持信任投票，聲稱政府應採取更多措施來解決歐元區第3大經濟體義大利日益嚴重的社會問題。

他說：「我非常擔心9月會有許多家庭恐得面臨在電費或購買食物間的可怕抉擇。」意指能源成本急劇飆升。

儘管如此，他仍為與德拉吉就克服政策分歧做進一步討論敞開大門。

孔蒂說：「我們絕對願意對話，為政府和德拉吉做出建設性貢獻，但我們不願開空白支票。」

德拉吉昨天表示，如果五星運動不再支持政府，則由總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）決定下一步。

然而曾任歐洲中央銀行（European Central Bank）行長的德拉吉也表示，如果內閣沒有五星運動黨成員，他不願意領導新政府。

聯合內閣另兩個政黨－極右翼「聯盟黨」（League）和中左翼「民主黨」（Democratic Party）今天表示，如果政府內爆，提前選舉是最有可能的結果。

聯盟黨領導人薩爾維尼（Matteo Salvini）說：「如果一個執政聯盟裡的政黨不支持政府法案，那就再明白不過了，就是我們應該提前改選。」

義大利國會選舉訂於2023年春天。若將大選提前到今秋，在義大利將極不尋常，因為傳統上這是政府制定預算的時間，預算必須在年底前獲得批准。

五星運動的支持度過去一年因沒能建立起自身的品牌認同而持續下降。為拉抬形象，他們幾週以來不斷抱怨施政優先順序，要求政府為陷入困境的家庭提供更慷慨的財政救濟，以及繼續為其提倡的窮人福利計畫提供資金。

義大利國會的信任投票涵蓋價值約260億歐元的生活費補助包裹計畫，以及包括五星運動黨向來反對在羅馬建造垃圾焚燒廠的措施。

「衛報」指出，五星運動黨領袖孔蒂表示，生活費補助包裹裡挹注的資金不足，他們14日沒法支持這項法案的信任投票。

五星運動在孔蒂領導期間苦於沒法擦亮招牌，除已失去多位國會成員，前任黨魁、現任外長迪馬尤（Luigi Di Maio）更於上月退黨，數十名黨內成員也跟著出走。（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）1110714