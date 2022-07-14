傳將取消對澳洲煤炭禁令 中國籲澳方抓住契機

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（中央社記者張淑伶北京14日電）據報導，因中澳關係緩解等因素，中國正在研究取消對澳洲煤炭的進口禁令。中國外交部今天對此既不證實也沒否認，呼籲澳方「抓住兩國關係出現機遇的契機」。

北京日報app（應用程式）報導，今天的中國外交部例行記者會上，有媒體詢問：能否確認中國將會從澳洲繼續進口煤炭，以及這是否意味著中澳關係將改善。

發言人汪文斌說，相關問題建議向主管部門瞭解。中方對於與包括澳洲在內的各國開展務實合作的立場是一貫、明確的。「希望澳方抓住兩國關係出現機遇的契機，付諸實際行動，重塑對華正確認知」，和中方相向而行，為中澳經貿關係健康穩定發展創造有利條件。

外傳中國正研究取消對澳洲煤炭的進口禁令，一方面是澳洲新政府上台後，雙方關係趨緩，另一方面則是基於煤炭保供，避免重演去年拉閘限電的局面。

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中澳近年關係惡化。澳洲先前要求針對COVID-19疫情起源展開獨立調查，並禁止中國電信巨頭華為參與澳洲5G網路建設；中國則以加徵關稅和中斷紅酒、大麥、煤炭等澳洲重要產品進口做出回應。

澳洲新任外交部長黃英賢（Penny Wong）6月赴新加坡訪問時曾表示，有關澳中貿易障礙，澳洲政府認為移除脅迫性措施很重要，許多區域內國家都認同這項原則。她也強調國際貿易規則的重要性。（編輯：楊昇儒）1110714