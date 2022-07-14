法總統國慶專訪聚焦戰爭與社改 遭批一意孤行

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（中央社記者曾婷瑄巴黎14日專電）今天為法國國慶日，總統馬克宏接受法國電視1台、2台專訪，也是4月大選連任後的首度電視專訪，聚焦俄烏戰爭、能源自主，並堅持推動延後退休年限等社會改革，但遭批一意孤行、固執己見。

在國內外政治紛雜的局勢下，馬克宏接受記者針對俄烏戰爭、能源政策、COVID-19疫情，以及就業、退休社會改革等議題進行提問，且俄烏戰爭及其影響顯然為焦點。

馬克宏認為歐洲這場大戰將為持久戰，「法國會一直在人道、經濟與政治層面協助烏克蘭」；但他也強調不會直接與俄羅斯衝突，而是會協助烏克蘭，同時經濟制裁俄國。俄烏戰爭、網路攻擊及海上威脅等，都讓馬克宏保證軍事支出將只增不減。

馬克宏認為，俄羅斯「利用能源作為戰爭武器」，展開「混合戰」，並表示應該為「完全不靠俄國天然氣的可能性做準備」。他說法國「對俄國天然氣依賴性低，但也會尋找不同的天然氣來源，如挪威、卡達、阿爾及利亞、美國」。

面對極端氣候與法國南部近日的森林大火，馬克宏表示應加速回應，並認為法國奠基於核能的模式提供可能出路。在他看來，核能是「永續解方」，但更重要的是「節約」，包括「照明浪費」以及部分公家機關的用電。

記者也提問馬克宏日前遭揭露與線上叫車服務巨擘優步（Uber）的交易，時任經濟部長的馬克宏被指控和優步有私下關係。他為開放優步的決定強力辯護，表示很多履歷無人聞問的年輕人都在職業載客司機中找到工作。

「我該說後悔嗎？絕不。我會還再做一次。我們開放了上千名職缺與解決方法，接著也加以規範。我不是會被影響的那種人」。馬克宏反駁說客影響立法的說法，認為職業載客司機平台「是企業，非遊說團體」。

對於社會議題，馬克宏在專訪中表示就業改革將是未來幾年內的「戰場核心」。而馬克宏金句「工作更多、更長」再度出現，他再次提及希望逐漸將合法退休年紀上修至65歲，每年延後4個月，預計2030年達成。

由於執政黨在國民議會中沒有絕對多數，國會朝野對立嚴重。馬克宏表示將傾聽反對黨，也呼籲朝野互相妥協；但若發生國會僵局，他指出會以公投解決。

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馬克宏專訪了無新意，無意外地遭到反對黨砲轟。社會黨領袖弗和（Olivier Faure）在推特上寫道：「我真的嘗試把握與馬克宏找到折衷方案的所有機會，但他不為所動。他伸出的雙手與我們無關。」

左翼不屈法國（LFI）議員席默內（Danielle Simonnet）稱馬克宏為「拒絕接受的國王」。國民議會黨團主席帕諾（Mathilde Panot）批評，馬克宏不願傾聽，執意改革退休制度。極右派議員雅各貝利（ Laurent Jacobelli）則說馬克宏「愚鈍、固執，永不會改變」。（編輯：韋樞）1110714