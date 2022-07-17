馬克宏將赴舊車站 悼二戰圍捕猶太人事件80週年

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（中央社巴黎17日綜合外電報導）法國總統馬克宏今天將在昔日載運猶太人到納粹集中營的舊車站皮蒂維耶站（Pithiviers），出席二戰期間猶太人在法國遭圍捕事件80週年紀念活動。

法新社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）預計下午3時（台灣時間晚間9時）到位於巴黎南方約100公里的皮蒂維耶站，少數納粹大屠殺倖存者也將出席活動。

法國總統府官員表示，馬克宏將在演說中，對反猶主義持續性的威脅表達憂心之意，說反猶主義「仍舊潛伏」於法國社會之中，「有時非常陰險的方式」呈現。

這名官員還說，馬克宏將譴責「歷史修正主義」，尤其是針對二戰時期與納粹德國政權合作的法國領袖貝當（Philippe Petain）角色。

在當時，法國官員應納粹政權要求，在巴黎和郊區逮捕1萬3000名猶太人，包括4115名孩童，然後陸續將這些猶太人從皮蒂維耶站送往奧斯威辛（Auschwitz）集中營，後來活著回來的猶太人不到百人。

這起事件就是有名的巴黎冬季自由車競賽場（Vel d'Hiv）圍捕事件，因為法國警方將其中8160名猶太人帶到此處，老人和病人都無法倖免。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1110717