曾為沙國遇害記者服務 美律師遭阿聯以洗錢罪逮捕

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（中央社杜拜17日綜合外電報導）人權組織「現在就為阿拉伯世界爭民主」表示，阿拉伯聯合大公國（UAE）日前逮捕該組織董事會成員、曾為沙烏地阿拉伯遇害記者哈紹吉工作的美籍民權律師賈弗爾。

阿聯一名官員證實，賈弗爾（Asim Ghafoor）於7月14日在杜拜國際機場過境時被捕，罪名與他被阿聯法庭依證據缺席定罪的一宗洗錢案有關。

美國政府一名高級官員昨天告訴記者，美國知悉此事，但他不能說美國總統拜登是否會在沙烏地阿拉伯舉行的阿拉伯峰會期間，與阿聯元首進行雙邊會談時提出這個問題。這位官員還說：「並無跡象顯示這件事與哈紹吉議題有關。」

沙烏地異議記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）2018年在土耳其伊斯坦堡的沙國領事館內遭沙國特工殺害，美國情報單位稱，這次行動獲沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼（Crown Prince Mohammed bin Salman）批准，他本人則否認涉案。

總部在美國的人權組織「現在就為阿拉伯世界爭民主」（Democracy for the Arab World Now，DAWN）15日發布聲明稱，維吉尼亞州民權律師賈弗爾是在前往伊斯坦堡參加家人婚禮途中，遭到逮捕。

阿聯官員回應路透社詢問時表示，美國大使館要求對賈弗爾進行領事訪問已獲阿聯批准，由於最初審判過程是缺席進行的，因此允許賈弗爾所提重審要求。

該官員說：「已收到並批准要求，該案將重新審理，正在進行相關法律程序。」

DAWN引述美國領事官員的話說，賈弗爾被關押在阿聯首都阿布達比（Abu Dhabi）一處拘留所，他聲稱並不曉得有任何針對他的法律問題。

DAWN表示，賈弗爾被定罪「未經正當程序」，要求阿聯當局立刻將他釋放。一些人權組織稱，阿聯透過不公平審判冠上各式各樣罪名，將數以百計民主活動人士、學者和律師關進大牢。

阿聯駁斥這些都是毫無根據的指控，宣稱該國致力於按國家憲章維護人權。拜登昨天已結束對中東的訪問，他曾表示此行會提出人權相關議題。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110717