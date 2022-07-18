中澳關係和緩有變數 官媒痛斥澳洲降格淪美外掛

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北18日電）澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）訪美，中國官媒環球時報刊載社評痛批，馬勒斯鼓吹美澳合力「遏制中國」、美澳軍隊將實現互換性，這是自我矮化，澳洲國防軍淪美國外掛。

環球時報17日晚間11時許發出社評，以「甘當美軍『外掛』？坎培拉的遊戲很危險」為題，文中作出上述表示。

馬勒斯於11至14日期間訪美，這是他上任後首次出訪美國，為期4天。

官媒批評，馬勒斯鼓吹美澳合力遏制中國，且稱美澳軍隊將實現互換性，這些表態讓人感覺「他已經準備好充當美國的一個『前沿戰區司令』了」。如部分澳媒所言，馬勒斯自我降級、對美交出主權，澳洲國防軍成為美國外掛，澳洲成為美軍的前進基地。

這是美方對澳軍的單向操作，結果是澳軍被更大程度地整合進入美國全球軍事體系，任由華盛頓驅使。在華盛頓還遮掩地表示「無意與中國發生衝突」時，澳洲幾乎不再掩飾在軍事上將中國作為最大假想敵。

官媒認為，馬勒斯所謂的「中國威脅」系列論調，加速顛覆外界對他「對華理性派」的印象，也讓人對澳洲新政府改善對華關係的行動意願產生更多疑慮。

澳洲新政府上台後，中澳兩國國內對於雙邊關係破冰有很多討論，一些部門也在陸續接觸；但從杜登（Peter Dutton）到馬勒斯，兩任國防部長都把中國作為戰爭假想敵，說明美國對澳洲尤其是軍方影響至深，折射了當下中澳關係改善所面對的複雜挑戰。

官媒直指，中國在可預見將來仍是澳洲主要經濟夥伴，不與中國發生衝突是澳洲的國家利益所在。澳洲這艘船如今在安全和經濟的平衡上出現嚴重傾斜，澳洲人應回味前總理霍華德（John Howard）的告誡，「敵視和遏制中國不僅有害，而且危險」。

中澳關係改善先前釋出正向訊息。澳洲財長查默斯（Jim Chalmers）17日表示，中方對澳的煤炭禁令有可能取消，期待這個放寬能擴及其他產品；這對於澳洲出口商來說是個好消息。

中國國務委員兼外長王毅於8日和澳洲外長黃英賢在峇里島出席20國集團（G20）外長會期間會見。黃英賢說，澳洲正努力透過冷靜方式處理雙邊關係。彼時有媒體形容，澳洲在對華關係上，似採「退一步、進兩步」修復策略。

馬勒斯日前訪美期間頻頻釋出官方對華強硬訊息，再為中澳關係走緩增添變數。（編輯：李雅雯/唐佩君）1110718