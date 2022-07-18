蒲亭矢言克服巨大高科技障礙 歐盟堅稱制裁有效

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科18日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天矢言克服國際制裁帶來的「巨大」高科技問題。同日歐洲聯盟（EU）成員國外交部長則堅稱，儘管對俄制裁可能危及歐盟自身能源供應，但制裁已開始發揮效果。

法新社報導，蒲亭（Vladimir Putin）表示，為限制俄國發展，西方國家已實施制裁，切斷高科技產品進口，「這對我國帶來巨大挑戰」。

「我們已了解自身面臨的巨大困難，接下來將以充滿活力且有效的方式尋找新的解決方案。」

他還說，莫斯科將利用國內創新企業的「主權」技術和產品。

蒲亭指出，受到制裁影響，許多快速發展的俄國公司，如線上零售商Ozon與科技公司Yandex，與西方資金的聯繫被迫中斷。

他說，俄國必須迅速規劃替代方案，協助這些企業在國內吸引資金並繼續發展。「我非常期待看到財政部與中央銀行提出的相關詳細計畫。」

莫斯科於2月24日揮軍入侵烏克蘭後，蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）和英特爾（Intel）等許多巨型科企紛紛宣布暫時中止在俄業務，或全面退出俄國市場，對此俄國尚無任何國內替代方案。

另一方面，上週匈牙利總理奧班（Viktor Orban）公開譴責歐盟的對俄制裁政策，並聲稱這對歐洲自身經濟的影響比對莫斯科的傷害更大。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）抵達歐盟總部，就如何填補制裁漏洞並增加對俄壓力進行會談時駁斥說：「部分歐洲領導人一直說制裁是個錯誤。我認為這並非錯誤，而是我們必須做的事，我們以後也會繼續這樣做。」

盧森堡外交部長艾索柏恩（Jean Asselborn）也說，如果取消制裁，「將帶來致命後果。我們的信譽也會受損」。

自俄烏戰爭爆發至今，歐盟已對莫斯科祭出6輪制裁，規模不斷升級。

從6月開始，多數俄羅斯石油已遭禁止進口，外交官目前正就黃金禁運展開協商。俄羅斯也開始削減對歐洲的天然氣供應，對歐盟工業強國德國等國家的能源安全構成威脅。（譯者：施施/核稿：林治平）1110718