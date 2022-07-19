紐約華裔被控詐騙外國投資人 錢捐川普競選團隊

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（中央社紐約18日綜合外電報導）美國檢察官今天表示，兩名紐約州居民被控非法利用中國和新加坡投資人的資金，向時任總統川普在2017年的連任競選活動捐款60萬美元（約新台幣1811萬元）。

檢方表示，這項計畫是李雪莉（Sherry Li，音譯）和王連波（Lianbo Wang，音譯）為展現政治關係而努力的一環，因為他們當時正在尋求資金，以在紐約州北部建造一座中國主題公園；檢方還說他們籌集了2700萬美元資金，但從未完成相關計畫。

根據向布魯克林聯邦法院提起的訴訟，李雪莉將這座公園稱為「中國迪士尼樂園」。

檢方說，李雪莉和王連波在2017年6月28日以自己的名義，向為川普舉辦募款活動的委員會捐款。然而，這些資金來自12名外國捐助者，李雪莉和王連波向這12名外國人士每人收取9萬3000美元，作為活動入場費。

美國選舉法專家、華盛頓律師葛羅斯（Kenneth Gross）說，美國競選財務法禁止外國人向候選人捐款或要求他們捐款，但沒有任何禁止外國人參與募款活動的規定。

李雪莉和王連波都是歸化成為美國公民的華人，兩人在長島（Long Island）被捕，罪名是共謀詐騙美國、電信詐騙和共謀洗錢。

王連波的律師拒絕置評，李雪莉的律師則未回應置評要求。

川普的發言人和律師也未回覆置評要求；川普並未被控有不法行為。

檢方表示，李雪莉和王連波利用一張與川普和當時的第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）於2017年6月微笑合影的照片，為興建主題公園計畫招攬投資。

李雪莉還利用一名中國公民的資金向其他委員會捐款，讓自己得以參與2017年10月舉行的多場選舉活動，包括與川普共進晚餐。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1110719