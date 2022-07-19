葉倫會韓國女企業家 籲職場給女性更多機會

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（中央社首爾19日綜合外電報導）美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天在韓國首爾告訴一群女性企業家，改善女性勞動參與並給予她們更多領導機會，將增強韓國與美國的經濟潛力。

葉倫正在韓國訪問，這是她就任財長後首訪印太地區行程最後一站。

路透社報導，身為美國第一位女財長的葉倫今天在首爾告訴與會女性，對美韓兩國而言，女性都是「尚未開發的龐大資源」。

葉倫指出，韓國女性教育程度在經濟合作暨發展組織（OECD）國家名列前茅，卻只有20%管理職是由女性擔任。OECD數據並顯示，韓國女性更有可能成為非正規勞工，且平均薪酬比男性少31%，此一男女薪資差距在OECD國家中居冠。

國際貨幣基金（IMF）估計，縮小兩性勞動參與率的差距可使韓國的實質國內生產毛額（GDP）於2035年前增加7%以上。

葉倫表示，「應該讓女性能夠留在職場」，還說女性在公、私部門要晉升到最高職位仍舊面臨挑戰，即便是在美國這樣的先進經濟體也一樣。

美國財政部官員表示，與會女性反映了在科技產業升遷，以及在兼顧家庭與職涯等方面的特殊挑戰，葉倫則分享自己在仍由男性主導的經濟學界發展的經驗。今天稍晚她將與韓國女經濟學家會面。

葉倫說，「我們不能白白浪費年輕女性的才華和教育」，而且讓更多女性進入職場，還能解決推升物價的勞動力短缺問題。（譯者：楊昭彥/核稿：何宏儒）1110719