葉倫籲美韓深化貿易關係 防中國取得不公平優勢

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（中央社首爾19日綜合外電報導）正在韓國訪問的美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天點名批評中國說，美韓應深化貿易關係，避免讓其他國家利用市場地位取得不公平的優勢。

美聯社報導，葉倫在樂金集團（LG Group）位於首爾的研發中心致詞說：「我們不能讓中國等國家利用自己在關鍵原物料、技術或產品的市場地位來擾亂我們的經濟，或運用不受歡迎的地緣政治影響力。」

樂金是韓國龍頭企業集團之一，今年4月宣布要在美國亞利桑那州小鎮女王溪（Queen Creek）耗資14億美元打造電池工廠。

葉倫代表美國赴印尼峇里島出席20國集團（G20）財長會議，並且訪問日本東京和韓國首爾。她並未造訪中國，但本月初已與負責貿易事務的中國國務院副總理劉鶴視訊會談。

葉倫一向批評中國與俄羅斯的經濟往來，她呼籲中國利用「與俄羅斯的特殊關係」說服俄國停止入侵烏克蘭。

她說：「中國動用大量資源，試圖在半導體等某些先進技術製造業取得主宰地位，同時利用一系列不公平貿易行為來達到這個地位。」

葉倫提到「中國的不公平行為損及我們的國家安全利益」，呼籲各國加入她所謂的「朋友相挺」（friend-shoring，或稱友岸外包）以降低參與經濟體的經濟風險。

葉倫已數度在演說中提到「朋友相挺」概念，意思是指價值觀相近的國家同意採取鼓勵製造及降低供應鏈風險的貿易行為。

她說：「此舉意在替我們和其他經濟體降低風險。這樣一來，我們就能幫助美國和韓國家家戶戶，不受地緣政治和經濟風險引發混亂造成的漲價所影響，並讓我們的企業更易取得從藥物、半導體到電動車電池等領域的重要進料及產品。」

葉倫也再度呼籲對俄羅斯石油出口設定價格上限，她說，俄國繼入侵烏克蘭導致能源價格飆漲之後，又封鎖烏克蘭港口，恐怕會掀起全球糧食危機。

她說：「所有負責任的國家都必須團結起來反對這場戰爭，並一起努力迅速止戰。這就是為什麼美國和其他負責任的盟友夥伴試圖削減俄羅斯用來發動戰爭的收入，同時避免造成全球能源市場的必要波動。」

這是葉倫首度以財長身分造訪印度太平洋地區。她今天稍晚還將會晤韓國總統尹錫悅等官員。（譯者：曾依璇/核稿：陳正健）1110719