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韓國同意支持美提案 對俄羅斯石油價格設限

2022/7/19 21:50
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（中央社首爾19日綜合外電報導）韓國今天宣布將支持由美國領導、對俄羅斯石油設定價格上限的計畫，同意華府提案在限制莫斯科當局收入的同時，緩和全球通貨膨脹。

路透社報導，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）和韓國財政部長秋慶鎬舉行雙邊會談後，韓國財政部發表聲明指出，兩人也同意在必要時對貨幣市場注入流動性，但並未就此詳述。

俄羅斯入侵烏克蘭後，葉倫持續提倡對俄羅斯石油價格設上限，並持續爭取韓國等重要盟國支持，盼藉此扭轉油價飆漲進而引發經濟衰退。

根據韓國石油公社數據，韓國去年進口原油有5%來自俄羅斯。

儘管價格上限尚未制定，但包括歐盟等主要俄羅斯石油買家若是聯合設價格上限，可能迫使俄國放棄部分石油輸出，或是以設限價格出售石油。

美國和韓國至少自7月初就開始透過電話會議商討此議題，秋慶鎬要求美方提供更多細節。

葉倫16日對記者表示，她在印尼峇里島舉行的20國集團（G20）財長會議場邊，與超過6國財長就石油價格上限進行極有成效的雙邊會議。（譯者：戴雅真/核稿：陳正健）1110719

秋慶鎬
美韓財長通話 商議設定進口俄油價上限 疫後經濟危機難解 通貨膨脹考驗韓國尹錫悅政府
葉倫
葉倫籲美韓深化貿易關係 防中國取得不公平優勢 葉倫會韓國女企業家 籲職場給女性更多機會
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