南早：邀訪歐洲領袖 習近平想要加冕典禮式會面

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（中央社記者張淑伶北京20日電）中國外交部昨天否認邀請歐洲國家領袖11月到北京後，港媒南華早報再發文表示，邀訪之事進行中，還指屆時獲得第3任期的中國國家主席習近平可能希望有如「加冕儀式」般的會面。

趙立堅19日在外交部例行記者會上，被問到能否證實南華早報（SCMP）所報導，中方已發送邀請函給德、法、義、西等歐洲國家領導人時說，「我不知道他們這是從哪兒來的消息。我可以告訴你，這是一個假消息」。

官方否認後，南華早報再發出一篇報導，表示一名消息靈通的資深外交官證實，幾個歐洲國家都已就11月出訪之事被北京接觸，德國和法國方面正慎重討論此事。

這場會面預期會是在中共20大（第20次全國代表大會）之後，屆時習近平預計已獲得第3任期。

這名消息來源認為，習近平想要一個加冕儀式般的會面，讓各國領袖們到北京向習近平的第3任期（Xi the third）致意，就像對拿破崙三世（Napoleon the third）一樣。

這名消息來源說，目前上述邀訪仍屬非正式，中國外交部長王毅9月會出訪歐洲，到時候就會確定邀訪是否可行。（編輯：周慧盈）1110720