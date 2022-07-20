更多編輯台推薦新聞：
書評／國際政治理論與喪屍 亦莊亦諧讓你邊發笑邊思考
文化

書評／國際政治理論與喪屍 亦莊亦諧讓你邊發笑邊思考

大谷翔平難忘7年前來台：很多死忠球迷 留下很棒回憶
運動

大谷翔平難忘7年前來台：很多死忠球迷 留下很棒回憶

太平山翠峰湖環山步道低於25分貝 獲授證全球首條寧靜步道
生活

太平山翠峰湖環山步道低於25分貝 獲授證全球首條寧靜步道

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
遭南山拖累淨值轉負？ 潤泰全：媒體臆測非公司結算
首頁 / 國際
習近平
新聞專題
習近平2/300
首頁 / 國際

南早：邀訪歐洲領袖 習近平想要加冕典禮式會面

2022/7/20 13:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶北京20日電）中國外交部昨天否認邀請歐洲國家領袖11月到北京後，港媒南華早報再發文表示，邀訪之事進行中，還指屆時獲得第3任期的中國國家主席習近平可能希望有如「加冕儀式」般的會面。

趙立堅19日在外交部例行記者會上，被問到能否證實南華早報（SCMP）所報導，中方已發送邀請函給德、法、義、西等歐洲國家領導人時說，「我不知道他們這是從哪兒來的消息。我可以告訴你，這是一個假消息」。

官方否認後，南華早報再發出一篇報導，表示一名消息靈通的資深外交官證實，幾個歐洲國家都已就11月出訪之事被北京接觸，德國和法國方面正慎重討論此事。

這場會面預期會是在中共20大（第20次全國代表大會）之後，屆時習近平預計已獲得第3任期。

這名消息來源認為，習近平想要一個加冕儀式般的會面，讓各國領袖們到北京向習近平的第3任期（Xi the third）致意，就像對拿破崙三世（Napoleon the third）一樣。

這名消息來源說，目前上述邀訪仍屬非正式，中國外交部長王毅9月會出訪歐洲，到時候就會確定邀訪是否可行。（編輯：周慧盈）1110720

習近平
港媒：檢查點移除 新疆自駕遊再次火爆 習近平施政傷信心 全球投資人從擁抱轉為遠離中國
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
習近平邀歐洲領導人11月北京見？中方：假消息