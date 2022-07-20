義大利政治危機高漲 總理德拉吉將赴參院發表談話

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（中央社羅馬20日綜合外電報導）義大利政治危機今天來到緊要關頭，因為總理德拉吉發現，他無法確定分崩離析的聯合內閣是否還能挽救，或提前舉行大選已無可避免。

法新社報導，義大利政治危機茲事體大，因為政府若是垮台，可能會在通膨猛烈的時刻，讓社會弊病更加嚴重，讓有待通過的預算持續拖延下去，使歐盟疫情後復甦基金也受到威脅，並讓原已令人感到緊張不安的市場陷入混亂。

民調顯示，義大利人大多希望74歲的德拉吉（Mario Draghi）能繼續執掌義大利這個歐元區第3大經濟體，直到迎來明年5月的大選。

然而，曾任歐洲中央銀行（ECB）總裁的德拉吉矢言，唯有在聯合內閣中意見分歧的各個政黨拿出負責任的態度，他才願意留任。

德拉吉今天上午將於參議院發表演說，可能表示自己已不再信任各黨。

屆時，義大利總統有權解散國會，並宣布於9月或10月舉行選舉。

但專家表示，德拉吉可能會要求各黨取得共識，以解決義大利最迫在眉睫的問題，包括基本生活開銷飆漲引發的危機、對經濟衰退的擔憂，以及重大改革和俄烏戰爭問題。

德拉吉發表談話後，各黨將各自闡述自己的立場。

德拉吉之後還將面臨信任投票，這被認為是消除民粹主義政黨 「五星運動」（5-Star Movement）上週在關鍵投票中拒絕支持他所造成傷害的關鍵一步。

若他挺過這些考驗，眾議院明天將再展開一次相同流程。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110720