更多編輯台推薦新聞：
書評／國際政治理論與喪屍 亦莊亦諧讓你邊發笑邊思考
文化

書評／國際政治理論與喪屍 亦莊亦諧讓你邊發笑邊思考

大谷翔平難忘7年前來台：很多死忠球迷 留下很棒回憶
運動

大谷翔平難忘7年前來台：很多死忠球迷 留下很棒回憶

太平山翠峰湖環山步道低於25分貝 獲授證全球首條寧靜步道
生活

太平山翠峰湖環山步道低於25分貝 獲授證全球首條寧靜步道

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
遭南山拖累淨值轉負？ 潤泰全：媒體臆測非公司結算
首頁 / 國際

義大利政治危機高漲 總理德拉吉將赴參院發表談話

2022/7/20 13:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社羅馬20日綜合外電報導）義大利政治危機今天來到緊要關頭，因為總理德拉吉發現，他無法確定分崩離析的聯合內閣是否還能挽救，或提前舉行大選已無可避免。

法新社報導，義大利政治危機茲事體大，因為政府若是垮台，可能會在通膨猛烈的時刻，讓社會弊病更加嚴重，讓有待通過的預算持續拖延下去，使歐盟疫情後復甦基金也受到威脅，並讓原已令人感到緊張不安的市場陷入混亂。

民調顯示，義大利人大多希望74歲的德拉吉（Mario Draghi）能繼續執掌義大利這個歐元區第3大經濟體，直到迎來明年5月的大選。

然而，曾任歐洲中央銀行（ECB）總裁的德拉吉矢言，唯有在聯合內閣中意見分歧的各個政黨拿出負責任的態度，他才願意留任。

德拉吉今天上午將於參議院發表演說，可能表示自己已不再信任各黨。

屆時，義大利總統有權解散國會，並宣布於9月或10月舉行選舉。

但專家表示，德拉吉可能會要求各黨取得共識，以解決義大利最迫在眉睫的問題，包括基本生活開銷飆漲引發的危機、對經濟衰退的擔憂，以及重大改革和俄烏戰爭問題。

德拉吉發表談話後，各黨將各自闡述自己的立場。

德拉吉之後還將面臨信任投票，這被認為是消除民粹主義政黨 「五星運動」（5-Star Movement）上週在關鍵投票中拒絕支持他所造成傷害的關鍵一步。

若他挺過這些考驗，眾議院明天將再展開一次相同流程。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110720

德拉吉
義大利上千市長連署 懇求總理續執政領導國家復興 義大利聯合政府瀕瓦解 內外因素一次看
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族