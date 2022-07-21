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熱浪襲北歐國家 丹麥創7月高溫紀錄

2022/7/21 08:49
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（中央社哥本哈根20日綜合外電報導）丹麥氣象研究所（Danish Meteorological Institute）表示，今天測到歷來7月最高溫，警告丹麥快要創下全國史上最高溫紀錄。

法新社報導，這波熱浪早已在歐洲其他地區打破高溫紀錄，如今襲擊北歐國家。

根據丹麥氣象研究所，上一個7月高溫紀錄是在1941年創下，當時氣溫達攝氏35.3度。

丹麥氣象研究所在推特（Twitter）發文說：「今天，在西日德蘭（West Jutland）波里斯市（Borris）記錄到35.6度高溫，打破紀錄。」

幾個小時後，丹麥氣象研究所宣布在羅蘭島（Lolland）測到更高溫，達攝氏35.9度。

丹麥氣象研究所說，「今天是丹麥氣候史上第2熱的一天」，又說經北海冷卻的風從西南部吹來，讓高溫似乎有點降下來。

丹麥氣象研究所已警告，由於熱空氣從南部湧上，數個丹麥紀錄可能會在今天打破。

丹麥氣象研究所在聲明中說：「今天可能將被載入史冊，一些氣象預報顯示，丹麥即將創下新的高溫紀錄，舊紀錄是在47年前寫下。」

丹麥史上最高溫攝氏36.4度紀錄，是在1975年8月創下。

在鄰國瑞典，瑞典氣象水文研究所（Swedish Meteorological and Hydrological Institute, SMHI）昨天對大片地區發布警告，提醒今明兩天將出現高溫。

瑞典氣象水文研究所警告：「天氣將非常炎熱，氣溫將達30到35度。」（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1110721

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