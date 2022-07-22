無視南方共同市場 烏拉圭堅持與中國談判自貿協定

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（中央社亞松森21日綜合外電報導）烏拉圭今天堅稱，無論有沒有南美洲「南方共同市場」（Mercosur）貿易夥伴的共同行動，烏拉圭都要與中國談判自由貿易協定。

南方共同市場峰會在巴拉圭舉行，阿根廷會中呼籲建立共同陣線，烏拉圭總統拉卡耶（Luis Lacalle Pou）則堅持自身立場，宣布烏拉圭和中國的代表會在「幾天內」舉行會議，展開自由貿易協定（FTA）談判。

法新社報導，烏拉圭的計畫似乎違反了2000年實施的南方共同市場規則，根據規則，會員國須聯合一致與第三方談判貿易協議。

南方共同市場於1991年成立，是由阿根廷、烏拉圭、巴西和巴拉圭組成4國集團，代表約3億人口市場，領域涵蓋近1480萬平方公里。

拉卡耶表示，由於南方共同市場與歐盟談判貿易協定缺乏進展，導致「焦慮和不確定性」，烏拉圭將與中國進一步接觸。

南方共同市場與歐盟於2019年達成協議，但因一些簽約國對巴西森林砍伐疑慮而尚未批准。

阿根廷總統費南德茲（Alberto Fernandez）今天表示，與中國這樣一個約14億人口潛在市場展開自由貿易協定談判，應整體進行。

費南德茲堅定認為「個別解決」不是出路，他懇求說：「南方共同市場須再存活很多年，必須永遠存在。」

與台灣有外交關係的巴拉圭也要求南方共同市場團結，並對中國產品可能以優惠關稅進口一事表示「疑慮」，認為「這可能威脅巴拉圭、阿根廷及巴西的產業」。

拉卡耶在與中國初步協商後表示：「當然...首先我們打算要做的事，就是與南方共同市場對話，看看我們是否全體持續一致行動。」

但他堅稱，若有需要，烏拉圭會單獨行動。

烏拉圭的主要出口產品包括牛肉、乳製品、木漿、稻米和大豆。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1110722