中印邊界會談用「前瞻性」字眼 分析：更具深意

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（中央社記者張謙香港22日電）中國和印度17日就邊界爭端舉行第16輪軍長級會談，有分析指出，中方在會談後公布的新聞稿中首次使用了「前瞻性」字眼，放在當前全球局勢下，「更有深意」。

根據中新社的報導，中國國防部18日晚公布，中印兩軍17日舉行第16輪軍長級會談，「雙方在3月11日會談基礎上，以建設性和前瞻性方式繼續探討推動解決中印邊界西段實控線地區有關問題」。

最近兩天，陸媒出現一些分析文章指出，這次會談與過去有所不同，就是官方公布出現了「前瞻性」，其中一篇署名「玉淵譚天」的文章引述消息人士說，這個詞表明，此次會談中，「至少一方拿出了方案，並正就這一方案進行磋商」。

文章指出，放在當前的國際形勢下來看，雙方使用「前瞻性」這個詞「更有深意」。

文章表示，俄羅斯和烏克蘭衝突升級後，以美歐為首的西方國家在對俄羅斯實施制裁的同時，還要求其他國家選邊站隊，不少國家被迫作出表態，而印度是美國施壓的重點。

此外，美國還請盟友拉攏印度。

但印度拒絕公開譴責俄羅斯，而且不僅沒有加入美國對俄的制裁陣營，還在能源、軍售等領域和俄羅斯加強合作。

另一方面，印度也樂於參與各種多邊機制，希望能在各種力量中左右逢源，不會完全倒向一邊，比如它參加了美日印澳「四方安全對話」領導人會談。

但文章認為，對於正在高速發展的印度，和平穩定的發展環境，最為重要；印度不希望同中國發生直接衝突，破壞自己和平穩定的發展環境。

文章表示，在這樣的情形下再來理解「前瞻性」，這表明中印又在相向而行的道路上邁出一步，這樣的「前瞻性」，尤為珍貴。

文章引述復旦大學國際問題研究院研究員林民旺說，從去年開始，中印雙方就在考慮新的管控措施；今年3月，雙方應該是有初步溝通，在這4個多月時間裡，雙方應該也是將初步的東西進行細化。

翻查網上資料，中印在過去16輪軍長級會談中，除了首輪會談找不到相關資料，其餘15輪會談都可找到中方公布的結果。

在過去的公布中，中方的確未曾使用過「前瞻性」字眼。

在頭幾輪會談中，雙方因邊界發生衝突而關係緊張時，中方的公布使用了「雙方就一線部隊採取有效措施脫離接觸、緩解邊境局勢取得積極進展」。

近年邊界問題緩和時，中方公布的會談結果內容一般使用「坦誠深入地交換意見」，又或「會談具有建設性，進一步增進了相互理解」等。（編輯：周慧盈）1110722