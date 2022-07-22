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花公帑為安倍晉三辦國喪 日本出現民眾反對聲浪

2022/7/22 21:58
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（中央社東京22日綜合外電報導）日本內閣動支國家預算為遇刺身亡前首相安倍晉三舉行國喪，日益招致不滿，約有200民眾在東京首相辦公室附近抗議這項決定，更有網友說現任政府欲藉安倍過世撈取政治資本。

路透社報導，昨天有50人向東京一座法院聲請禁制令，以期阻止政府動用公款來為安倍辦國喪。這些人表示，在作出國喪決定之前，理應進行更多討論。

日本放送協會（NHK）近來一份民調顯示，只有49%受訪者贊成為安倍舉辦國喪的主張，這在今天成為社群媒體的熱門話題。

一名推特用戶留言說：「岸田（文雄）首相一向誇稱他傾聽人民的聲音，現在為什麼不這麼做呢？」

還有其他推特用戶將國喪計畫與政府應對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的表現做對照，日本新增確診病例數於本週再創新高。

一名推特用戶質疑：「他們在防疫方面幾乎毫無作為，怎麼在做這項決定的時候這麼迅速？把國喪的花費用來做些防疫工作吧。」

除此之外，也有社群媒體用戶不滿地表示，現任政府可能企圖藉安倍遇刺案獲取政治資本，並鞏固安倍的政治遺產。（譯者：張佑之/核稿：陳彥鈞）1110722

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