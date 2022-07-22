印度大亨阿達尼躍升世界第4大富豪 超越比爾蓋茲

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（中央社紐約22日綜合外電報導）印度大亨阿達尼（Gautam Adani）已成為全球財富排名第4的富豪，超越了微軟公司創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）。

彭博等媒體報導，根據彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index），阿達尼的財富淨值在今年成長360億美元後，已來到1125億美元。

這位商業大亨現年60歲，在印度的事業涵蓋海運、港口、電力、石油和天然氣等領域，目前還希望將事業版圖擴展到中東地區。阿布達比國際控股公司（International Holding Co.）已投資他的綠色能源企業20億美元。

據報他還研究與沙烏地阿拉伯方面建立合夥關係，包括全球最大的能源生產商沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）。

阿達尼在印度商界的頭號競爭對手安巴尼（Mukesh Ambani）因財富減縮20億美元，而在世界排名後退到第11。他是印度信實工業集團（Reliance Industries）董事長，這個集團涵蓋從石油到電信等業務。

比爾．蓋茲如今是世界排名第5的富豪，財富淨值為1120億美元。這位慈善家一直對扶貧和氣候變遷等運動慷慨捐助，近來又對他的比爾暨梅琳達蓋茲基金會（Bill and Melinda Gates Foundation）捐贈了200億美元。

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特斯拉公司（Tesla）和太空探索科技公司（SpaceX）創辦人馬斯克（Elon Musk）在彭博億萬富翁指數中排名第一，資產達2358億美元。

排名第2的是亞馬遜公司（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos），資產為1480億美元。法國路威酩軒集團（LVMH Moet Hennessy–Louis Vuitton）董事長兼執行長阿爾諾（Bernard Arnault）排名第3，資產計有1370億美元。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1110722