北美台教年會 總統：堅持民主會有更多國家支持台灣

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（中央社記者溫貴香台北23日電）總統蔡英文今晚表示，最近國際疫情逐漸穩定，有越來越多外商來台投資，台灣的機會是越來越多；她有信心，面對未來只要團結一心，一定可以把挑戰轉化成機會，只要堅持民主價值，也一定會有更多國家給台灣支持。

總統蔡英文晚間以錄影方式為「北美洲台灣人教授協會第42屆年會」致詞表示，感謝北美洲台灣人教授協會長期為台灣奔走、發聲，就像大家透過媒體發表專業意見，讓民眾了解台灣加入「CPTPP」的重要性；謝謝大家關心台灣本土的發展，並讓世界看到台灣。

總統說，面對後疫情時代及國際情勢變化，台灣的未來會有哪些挑戰，這也是今年大會討論的主題與重點。

蔡總統指出，過去兩年來全世界因為疫情，不管是經濟活動或生活方式，都受到很大影響；不過，疫情也產生新的服務、新的行業，這就代表有挑戰、就會有機會。

她說，特別是這幾年來，因為台灣人民團結打拚，不管是經濟發展、還是民主價值，都受到全世界的重視，台灣的地位也越來越重要。

總統表示，國際疫情最近逐漸穩定，很多外國朋友開始造訪台灣，表達對台灣的支持，也有越來越多外商來台投資，台灣的機會越來越多；面對未來，只要大家團結一心，一定可以把挑戰轉化成機會，只要堅持民主價值，也一定會有更多國家支持台灣。（編輯：林克倫）1110723