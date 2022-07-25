越南官員憂猴痘進逼 坦言篩檢能力不足

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（中央社記者陳家倫河內25日專電）與越南鄰近的泰國、柬埔寨近日陸續傳出猴痘病例，越南24日召開會議應對，會上官員表示，越南目前缺乏足夠的篩檢能力來偵測猴痘，並向WHO、美國CDC請求協助。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南衛生部24日與越南國內、外衛生機構共同召開緊急會議，以應對全球猴痘疫情。在這之前，世界衛生組織（WHO）23日宣布將猴痘疫情列為全球公共衛生緊急事件。

越南衛生部預防醫學局副局長阮良心（Nguyen Luong Tam）表示，越南尚未偵測到猴痘病例，但鄰近的泰國、中國、柬埔寨都已經有猴痘病例，猴痘從邊界入侵傳染給越南民眾的風險很高。

越南中央衛生流行病研究院院長鄧德英（Dang Duc Anh）指出，越南中央衛生流行病研究院正與其他衛生機構合作，並請求WHO、美國疾病管制暨預防中心（CDC）提供猴痘的篩檢資源，他還說，越南目前沒有猴痘篩檢試劑。

鄧德英表示：「很少有一套可以驗出猴痘的完整試劑組，且必須要先獲得越南衛生部的批准，才能夠在越南使用。關於篩檢的能力，越南必須等WHO先提供篩檢試劑組樣本。」

關於猴痘疫苗，鄧德英表示，目前只有兩款獲美國批准的猴痘疫苗，且這兩款都是供成人使用。但是WHO說，這些疫苗只提供給易感染猴痘的族群，像是曾發生不安全性行為的民眾等。

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世界衛生組織駐越南代理代表艾斯卡蘭特（Socorro Escalante）說，越南必須使用天花疫苗來預防猴痘，但是越南對此也沒有儲備，並請求WHO提供。

越南衛生部副部長阮氏蓮香（Nguyen Thu Lien Huong）指出，猴痘的傳染力不高，大部分經由直接接觸傳染，或是在長時間面對面接觸的情況下透過呼吸道飛沫傳播。阮氏蓮香也要求各地加強邊界篩檢措施。（編輯：韋樞）1110725