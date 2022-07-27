菲律賓北部地震規模7 房屋倒塌、馬尼拉捷運一度停駛
2022/7/27 10:15（7/27 10:58 更新）
菲律賓北部艾布拉省27日上午8時43分發生芮氏規模7強震，地面被震出碎石。（圖取自twitter.com/philredcross）
（中央社台北27日電）菲律賓北部艾布拉省（Abra）今天上午8時43分發生芮氏規模7強震，馬尼拉都會區明顯有感，輕軌1、2號線與捷運3號線（MRT-3）一度停駛，預計將發生餘震並可能有災情傳出。
截至上午8時49分，已發生兩次餘震，規模皆為2.1。
地震規模一度測報為7.3，菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）稍後修正為地震規模7，震源深度17公里。
綜合GMA新聞網等媒體報導，包括馬尼拉都會區在內的呂宋島其他地區皆有感，馬尼拉地區的奎松市（Quezon）震度4級。
菲律賓交通部發布聲明表示，捷運3號線暫時停駛，對系統進行評估。輕軌1、2號線也一度暫停營運，工程和維修單位正在檢查系統。
截至上午9時7分，輕軌1號線已恢復行駛。（編輯：馮昭）1110727
▲菲律賓媒體ABS-CBN News社群發布畫面顯示，艾布拉省建物因強震傾倒
▲雜貨店商品掉落一地
▲知名景點Bantay bell tower崩壞
菲律賓北部艾布拉省27日上午8時43分發生芮氏規模7強震。（圖取自USGS網頁usgs.gov）
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