中批美雙標 挺烏克蘭主權卻在台灣議題挑戰北京

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（中央社紐約聯合國總部29日綜合外電報導）中國今天在聯合國安全理事會會議上表示，美國在俄羅斯部隊入侵烏克蘭後強調烏克蘭主權原則，卻在台灣議題上挑戰北京主權，根本是雙重標準。

路透社報導，北京當局相當關切美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）可能訪問台灣一事。這類訪問雖非史無前例，但將大大展現美國對台灣的支持。

中國國家主席習近平昨天與美國總統拜登通話，談及議題廣泛，包括台灣。中國官方媒體報導，習近平要求美方恪守「一個中國原則」，並警告「玩火必自焚」。中國常駐聯合國副代表耿爽今天在聯合國安全理事會（U.N. Security Council）針對烏克蘭議題召開的會議上重申這個訊息。

耿爽說：「個別國家在烏克蘭問題上一再強調主權原則，但在台灣問題上卻不斷挑戰中國主權，甚至蓄意在台海製造緊張局勢。」路透社提到，他顯然是指美國。

耿爽表示，不應低估中國捍衛國家主權和領土完整的決心。他說：「希望有關國家看清楚這一點，不要玩火自焚。」

美國常駐聯合國代表團發言人駁斥中方說法是「企圖分散和轉移一個事實的責任，事實就是俄羅斯侵略烏克蘭的行為在任何情況下都是令人無法接受」。

這位發言人說：「中國未能強調俄羅斯在與烏克蘭衝突中的角色明顯就是侵略者，讓人質疑中國對於主權和領土完整原則的承諾。」

耿爽告訴安理會，中方一貫主張應尊重所有國家的主權和領土完整，且「各國的合理安全關切都應該得到重視」。

美國常駐聯合國代表團發言人則說，中國指稱俄羅斯存有「合理」安全顧慮的說法「具誤導性」，「似乎在為大國侵略小國一事提供正當理由，而不是真正致力於和平解決爭端」。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1110730