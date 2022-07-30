日中建交50週年 雙方外長擬面對面會談

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京30日綜合外電報導）日本外務大臣林芳正配合8月上旬出席在柬埔寨舉行的東南亞國家協會（ASEAN）相關的外長會議，目前正協調屆時與中國外交部長王毅面對面會談。

日本讀賣新聞報導，今年9月是日本與中國建交50週年，日中外長會談將確認日中相互溝通的重要性，如林芳正能與王毅順利會談，將是日中外長繼2020年11月後，時隔1年9個月再度面對面會談。

日中1972年9月29日建交，儘管目前因中國海警船反覆入侵釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）日方所宣稱的「領海」等，造成日中關係持續緊張，但日本政府認為，要解決兩國懸而未決的爭議，尋求相互溝通很重要。目前朝8月4日舉行兩國外長會談規劃。

在這場可能舉行的日中外長會談，預料日本將對中國在東海等地嘗試片面改變現狀，及有關俄羅斯入侵烏克蘭的中國外交態度表達日方憂慮。

至於9月將舉行的日本已故前首相安倍晉三國葬，日中外長可能也會交換意見。而在東協相關的外長會議舉行期間，日美澳及日韓等也朝外長會談方向進行。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1110730