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穿戴式風扇問世 助毛孩度過日本炎熱盛夏

2022/8/1 11:42（8/1 11:48 更新）
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（中央社東京1日綜合外電報導）日本東京的服裝業者與獸醫合作，為寵物設計一款穿戴式風扇，希望在日本的酷暑中，吸引犬貓主人的目光，因為就算天氣再熱，這些毛小孩也無法脫掉身上「毛茸茸的大衣」。

路透社與天空新聞網（Sky News）報導，這款穿戴式風扇，是由以電池供電運轉、重約80公克的風扇組成，附在網狀衣物上，替寵物吹風降溫。

孕婦裝製造商Sweet Mommy負責人說，看見自家的吉娃娃犬每到炎熱夏天，只要出門散步就筋疲力盡，於是給了她製造這款商品的動力。

她說：「今年幾乎沒有雨季，所以炎熱的日子來得比較早，因此我認為，在這樣的情況下，我們為市場所需研發出適合的產品。」

自雨季6月底結束後，東京飽受有紀錄以來時間最長的熱浪所苦，高達攝氏35度的高溫持續了9天之久。

一名養了小型貴賓犬和㹴犬的寵物飼主說：「我通常是用裝乾冰的保冷袋（來讓狗兒保持涼爽），但如果有這種穿戴式風扇，遛起狗來會更加方便。」

這款穿戴式風扇7月初首度亮相後，Sweet Mommy已接獲100筆訂單。這款商品有5種尺寸，每套售價約9900日圓（約新台幣2277元）。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110801

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