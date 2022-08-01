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保加利亞總統解散國會 10月2日提前大選

2022/8/1 21:31
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（中央社索非亞1日綜合外電報導）保加利亞力圖打擊國內貪腐勢力的改革派執政聯盟遭推翻後，保加利亞總統今天宣布國會選舉提前在10月2日舉行。

法新社報導，保加利亞總統拉德夫（Rumen Radev）宣布國會明天解散，並定下國會提前選舉日期為10月2日，這是保加利亞18個月來第4度大選。改革派聯合政府在位僅6個多月。

拉德夫指派他的人口統計和社會政策顧問杜涅夫（Galab Donev）領導過渡政府。

總理佩特科夫（Kiril Petkov）領導的4黨聯合政府6月遭推翻後，各政黨遲遲未能組成新執政聯盟。

佩特科夫的政府以反貪為主要訴求，但他的改革動力在小黨ITN退出聯盟後受到衝擊。佩特科夫的政府靠著ITN在有240席的國會中，取得脆弱多數。

ITN退出後，佩特科夫的內閣遭反對黨發起的不信任投票推翻，這是保加利亞民主史上首次成功的不信任投票。

分析家指出，提前舉行大選可能讓國會進入另一個分裂的局面，在親俄政黨勢力更強大情況下，組成執政聯盟恐更為困難。

近3次民調顯示多達7個政黨跨過進入國會的4%門檻。

保加利亞是議會共和制，國會每4年選舉一次，由擁有240席的國會選出總理。

缺乏正常運作的國會使得法案難以通過，恐導致通膨飆升和俄羅斯切斷天然氣供應造成的經濟危機惡化。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110801

佩特科夫
雙邊關係惡化 保加利亞再驅逐70名俄外交人員
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