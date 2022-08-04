澤倫斯基開大門 烏克蘭同性婚姻合法化在望

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（中央社基輔3日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天回應一份要求同性婚姻合法化的請願連署，他表示現在是戰時以致無法修憲，但他會和閣員們一同積極實現平權。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，烏克蘭近日有超過2.8萬人簽署連署書，要求同性婚姻合法化；對此，澤倫斯基在總統府官網發文解釋說，由於烏克蘭仍處戰爭時期，現在無法修憲讓同性婚姻合法化。

但澤倫斯基表示，作為建立和確保人權和自由工作的一部分，政府「正致力達成有關烏克蘭同性伴侶關係登記合法化的解決方案」；他會和其他部長一起推動，以確保所有烏克蘭人的權利和自由。

由於在軍隊服役的非異性戀社群（LGBTQ+）人數增加，以及已婚平民擁有更大的法律保障，因此要求同性婚姻合法化的呼聲在戰時更為高漲。

但根據烏克蘭憲法第157條，憲法在戒嚴或緊急狀態期間不得修改。

澤倫斯基也在文中感謝2萬8000多位連署人展現他們的「積極公民立場」。根據烏克蘭法律，一旦請願連署逾2萬5000人，總統就必須有所回應。（譯者：陳怡君/核稿：嚴思祺）1110804