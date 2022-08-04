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裴洛西丈夫酒駕輕罪案 向法院提無罪抗辯

2022/8/4 11:26
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（中央社舊金山3日綜合外電報導）美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的丈夫保羅．裴洛西（Paul Pelosi）5月間在北加州葡萄酒產區發生車禍，被控酒駕輕罪，今天他提出無罪抗辯。

美聯社報導，82歲的保羅．裴洛西今天未親赴納帕郡高等法院（Napa County Superior Court）出庭。針對「在酒精作用下駕駛致人受傷」，及「在血液酒精濃度超過0.08%情況下駕駛致人受傷」兩項輕罪指控，由律師貝文斯（Amanda Bevins）代表提出無罪抗辯。

保羅．裴洛西5月28日在舊金山以北的納帕郡發生車禍被捕，當時他的血液酒精濃度為0.082%。

加州公路警察報告說，保羅．裴洛西當時「腳站不穩，口齒不清，且有一股濃厚的酒味」。

檢察官因一名48歲休旅車司機受傷而以輕罪起訴保羅．裴洛西。檢察官並未透露受傷司機姓名，說當事人要求保留隱私。

保羅．裴洛西被捕後以5000美元交保。當時眾院議長裴洛西正在羅德島州布朗大學（Brown University）畢業典禮中致詞；她的辦公室拒絕置評。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110804

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