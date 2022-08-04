澳洲眾院通過擴大減排法案 脫離氣候行動後段班

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（中央社雪梨4日綜合外電報導）澳洲今天在新法案中進一步削減碳排放，企圖擺脫長達十年的化石燃料成癮、氣候行動落後的臭名。

法新社報導，澳洲眾議院議員以89票對55票通過擴大減排法案，在2030年前，將碳排量減少到比2005年排放量少43%，到2050年實現淨零碳排的目標。預計法案將於9月最終在參議院獲得通過。

澳洲電力重度依賴煤炭，且是世界上最大的化石燃料出口國之一，中間偏左的勞工黨政府5月上台後，承諾採取更迅速的行動遏制全球暖化。

澳洲遭受日益凶猛的森林大火和洪水襲擊，在上次選舉中，具氣候意識的候選人獲得大量選票支持，這有助於推翻之前的保守派聯合政府。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在投票前表示：「通過這項法案將向澳洲人民發出一個重要訊息，即我們正在對氣候變遷採取實際行動。」

儘管澳洲已經正式向聯合國提交新的2030年減碳目標，政府表示，立法將為企業提供確定性，並鼓勵對無碳未來的投資。（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）1110804