中國外交部：不再安排中日外長金邊會晤

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（中央社台北4日電）中國外交部表示，中方不再安排中日外長在金邊會晤，因為日本夥同7大工業國集團（G7）和歐盟發表無理指責中國的共同聲明，顛倒黑白，替美國侵犯中國主權行徑張目，中國人民極為不滿。

第55屆東南亞國家協會（ASEAN）外長會3日在柬埔寨首都金邊召開。中日原擬今天在金邊舉行雙邊外長會。

據澎湃新聞報導，中國外交部4日下午舉行例行記者會，有記者提問，最新消息稱，中國國務委員兼外長王毅和日本外長的會見取消，中方能否證實這一消息？若取消會見，理由是什麼？

中國外交部發言人華春瑩說，中方不再安排中日外長在金邊會晤，因為日本夥同7大工業國集團和歐盟發表無理指責中國的共同聲明，顛倒黑白，替美國侵犯中國主權的行徑張目，中國人民極為不滿。

華春瑩還說，為此，中方不再安排中日外長在金邊會晤，日本在台灣問題上負有歷史罪責，沒有任何資格就涉台問題說三道四。

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美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國宣布4日起在台灣周邊多處海域實施為期3天的軍演。G7成員國外長及歐盟外交與安全政策高級代表3日發布聯合聲明指出，中國所採取的行動可能升高緊張局勢，造成地區不穩，呼籲中方不要以武力單方面改變現狀。

上次中日外長面對面會談是在將近兩年前的2020年11月。中日將在今年9月29日迎來邦交正常化50週年，但兩國關係正陷入嚴重低潮。（編輯：楊昇儒/李雅雯）1110804