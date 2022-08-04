俄國9日發射火箭 送伊朗遙測衛星上軌道

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（中央社德黑蘭4日綜合外電報導）在俄羅斯總統蒲亭訪問伊朗德黑蘭兩週後，俄國和伊朗兩國證實，俄國9日將把伊朗的遙測衛星送上軌道。

法新社報導，伊朗太空總署昨晚表示：「在與俄國合作下，聯合號（Soyuz）火箭下週將攜帶海亞姆衛星（Khayyam），從哈薩克貝康諾太空發射場（Baikonur）發射。」

伊朗太空總署表示，海亞姆衛星旨在「監測國家疆界」，提高農業生產力，以及監測水資源和自然災害。這顆衛星顯然是以11至12世紀博學多才的波斯詩人、數學家、天文學家海亞姆（Omar Khayyam）命名。

俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）證實預定於9日發射火箭。

俄羅斯聯邦太空總署發布聲明表示：「2022年8月9日，聯合號2.1B火箭計劃從貝康諾太空發射場發射…將伊朗的海亞姆遙測衛星送入軌道。」

蒲亭7月19日曾訪問伊朗，當時會見伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）和伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。

哈米尼在與蒲亭的會談中呼籲加強與俄國的「長期合作」。（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1110804