日本新年度國防預算約5.5兆日圓 創新高

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（中央社記者楊明珠東京5日專電）日本防衛省（國防部）昨天在執政黨自由民主黨的會議上表示，2023年度的預算概算，防衛費（國防費）約5兆5000億日圓（約新台幣1兆3000萬元）創新高，約占國內生產毛額（GDP）的1%。

日本每日新聞報導，日本2022年度最初編列的防衛費是5兆3687億日圓，創新高。在2021年度補正預算（追加預算）後，總計逾6兆日圓。

鑑於日本周邊的環境安全保障趨於嚴峻，自民黨內部有意見指出，2023年度的防衛費在最初預算編列時就應設定在6.5兆日圓至7兆日圓之間。已故前首相安倍晉三曾經呼籲日本政府要將防衛費提高到GDP的2%。

防衛省在這場會議中表示，今年度防衛費預算初步將編列5兆5000萬日圓。對於日本首相岸田文雄所提出的「5年內要徹底強化國防能力」的主張，必要時將以「事項要求」做因應。

外界預料，在進行預算概算要求的階段，「事項要求」當中將包含具攻擊能力的長程飛彈部署、無人機購買費用等。具體金額還有待協商，將於今年年底確定。今年年底日本將修改國家安全保障戰略等3項國防文件。（編輯：高照芬）1110805