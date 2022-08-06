以色列巴勒斯坦衝突升高 短期無停火跡象

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（中央社加薩市6日綜合外電報導）以色列今天對加薩走廊發動致命空襲，巴勒斯坦武裝組織以一連串火箭砲回擊。以巴情勢自去年5月爆發11天衝突以來，再次升高至最嚴重局面，且短期內似乎沒有停火跡象。

法新社報導，以色列自稱被迫對伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）展開「先發制人」的行動，堅稱在加薩邊境的緊張局勢延續多日後，聖戰組織即將計劃發動攻擊。

加薩走廊衛生當局指出，以色列空襲造成12人喪生，包括1名5歲女童，超過80人受傷。

由於以色列封閉邊境，加薩走廊唯一的發電站因為缺乏燃料暫時關閉。以色列軍方今天警告，這次行動預料將持續一週。

以色列和伊斯蘭聖戰組織均證實，加薩市西部的一棟建物5日遭空襲，造成加薩市北部聖城旅（Al-Quds Brigade）指揮官泰西爾．賈巴里（Taysir al-Jabari）身亡。

路透社報導，巴勒斯坦武裝團體朝以巴邊境發射了至少160枚火箭砲，遠至以色列中部城市、位於耶路撒冷與特拉維夫之間的莫地因（Modiin），令空襲警報大作，民眾奔逃到防空洞避難。

以色列急救單位表示，大多數火箭砲都被攔截，並未回報嚴重傷亡。

伊斯蘭聖戰組織內部消息人士稱，雙方預料不會很快停火。一名消息人士說，「這次行動的重點在戰場上」。以色列軍方發言人則告訴法新社，軍方目前「並沒有展開停火談判」。

火箭與以色列空襲今天持續，恐重演2021年5月長達11天的衝突，當時轟炸重創加薩走廊，迫使無數以色列人奔逃至防空洞避難。（譯者：戴雅真/核稿：陳正健）1110806