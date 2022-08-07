加薩戰鬥第3天 巴勒斯坦火箭飛抵耶路撒冷以西

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（中央社耶路撒冷7日綜合外電報導）以色列空襲加薩走廊第3天，當局允許猶太人進入一處引發爭議的清真寺院落。巴勒斯坦武裝人士今天朝耶路撒冷發射火箭，顯示出他們的新攻擊範圍與決心，但未造成傷亡。

路透社報導，根據「伊斯蘭聖戰組織」（Islamic Jihad），他們的高階指揮官曼蘇爾（Khaled Mansour）昨夜在加薩走廊（Gaza Strip）南部，連同2名夥伴和5名平民遇襲身亡。組織宣稱會在他們的血乾掉前轟炸敵方聚落。

這週末加薩走廊戰鬥升溫，已造成約30名巴勒斯坦人死亡，其中至少1/3是平民，2人為伊斯蘭聖戰組織高層指揮官。火箭連發也讓數萬以色列人尋找掩蔽。

法新社引述加薩走廊衛生當局的最新數據指出，以色列5日展開的行動共奪走6名孩童的性命，還有253人受傷。

耶路撒冷以西約5公里的4個社區今天響起火箭警報。以色列軍方發言人表示，朝耶路撒冷發射的火箭在這些城鎮上空被攔截，沒有傷亡或災損消息。

人在耶路撒冷的法新社記者聽見兩次攔截火箭的爆炸聲響，伊斯蘭聖戰組織旗下武裝團體「聖城旅」（Al Quds Brigades）宣稱朝耶路撒冷市「發射火箭」。

與此同時，猶太人來到耶路撒冷艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque）院落，紀念古代被毀的兩座聖殿，但巴勒斯坦人認為這類造訪是宗教和政治層面上的冒犯，另一個衝突熱點隱然浮現。

網上流傳的畫面顯示，若干猶太人不顧以色列規定，在清真寺院落的廣場內祈禱，警方上前阻止，巴勒斯坦人也大聲抗議。

以色列5日空襲加薩走廊，表示伊斯蘭聖戰組織為報復一名領袖在約旦河西岸（West Bank）被捕，意圖發動攻擊，以色列為此先發制人。

根據以色列軍方發言人，截至今天上午，伊斯蘭聖戰組織朝以色列發射580枚火箭，其中約20%未達目標、落在加薩走廊，其餘火箭最遠飛到特拉維夫（Tel Aviv）和耶路撒冷外圍。

軍方並指出，獲美國支持、以色列開發的「鐵穹」（Iron Dome）攔截系統，這週末擊落巴勒斯坦火箭的命中率為97%，為迄今最佳表現。

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鐵穹系統2011年開始服役，透過發射飛彈以擊落來襲火箭或其他短程空中威脅。以色列與美國國防官員當初評價成功率為85%，2012年加薩戰爭提升至90%。

鐵穹系統由以色列國有的拉斐爾先進防禦系統公司（Rafael Advanced Defense Systems）製造，並獲美國的雷神技術公司（Raytheon Technologies Corp）支持。為節省昂貴的攔截飛彈，系統設計目標為只應付軌道落在人口密集區的火箭。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110807