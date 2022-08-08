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首頁 / 國際

紓解壅塞交通 曼谷及周邊地區將放APEC假

2022/8/8 18:39
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（中央社記者呂欣憓曼谷8日專電）APEC經濟領袖會議11月將在曼谷登場，泰國總理帕拉育今天主持相關籌備會議。由於各國代表團將湧進曼谷，會議中同意曼谷和周邊地區11月16到18日放假，以紓解交通。

泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）今天主持亞太經濟合作會議經濟領袖會議籌備委員會（National Committee on Preparation of APEC Economic Leaders' Meeting and Related Meetings），了解相關會議的籌備進度和狀況。

總理府會後發布新聞稿指出，帕拉育指示相關單位要讓民眾了解泰國主辦APEC會議的重要性，今年的會議重點包括COVID-19疫情後的經濟復甦；促進貿易和投資；平衡的氣候行動以及生物、循環和綠色（BCG）經濟模式。

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APEC經濟領袖會議將在11月18和19日登場，總理府副發言人戴蘇麗（Traisuree Taisaranakul）表示，為了減輕交通負擔以及確保各國領袖的安全，會議中同意在APEC經濟領袖會議期間，曼谷和周邊地區11月16到18日放假，醫院、銀行和法院等必須提供民眾服務的單位可以自行調節放假日，這項提案將送內閣會議通過。

戴蘇麗表示，為了促進民眾有參與感，會議中也指示外交部和財政部合作，發行APEC2022紀念幣。（編輯：黃自強）1110808

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