F1賽事繁忙 明星車手韓密爾頓婉拒出演捍衛戰士

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（中央社倫敦8日綜合外電報導）一級方程式（F1）英國賽車手韓密爾頓表示，由於F1賽事繁忙，他不得不拒絕出演湯姆克魯斯賣座電影「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）中戰鬥機飛行員角色的邀約。

路透社報導，拿下7次世界冠軍的韓密爾頓（Lewis Hamilton）向「浮華世界」（Vanity Fair）雜誌表示，他一直很渴望能夠出演。

37歲的F1賓士車隊車手韓密爾頓說：「我算是湯姆克魯斯（Tom Cruise）的朋友。幾年前他在拍電影『明日邊界』（Edge of Tomorrow）時曾邀請我去他的片場，然後我們漸漸培養出友誼。」

韓密爾頓表示，他是1986年「捍衛戰士」原版電影的忠實粉絲。

他回憶道：「當我聽到電影要推出續集時，我想說『喔，天啊，我一定要問他』。我說，我不在乎是什麼角色，我甚至願意在幕後當清潔工掃地。」

但現實是殘酷的，韓密爾頓隨後意識到，由於檔期安排衝突，他沒有足夠時間精心準備比賽。他說：「我是一個完美主義者，時間不夠用。」

韓密爾頓表示，他不得不在「他認為他曾有過最令人苦惱的通話」中，拒絕演出飛行員一角的邀約。

韓密爾頓也談到去年在阿布達比最後一場比賽的末圈中，因安全車爭議輸給紅牛車隊的維斯塔潘（Max Verstappen）對他造成的創傷。

他談到賽後感想時表示：「我記得自己難以置信地坐在那裡，然後意識到我必須解開安全帶，我必須離開這裡，我必須爬出這個東西，我必須找到力量。」

韓密爾頓說：「我會說，那是我很長一段時間以來，最難熬的時刻之一。」（實習編譯：王嘉瑜/核稿：陳昱婷）1110809