巴西支付社福津貼 可能將選舉推進第2輪

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（中央社記者唐雅陵聖保羅9日專電）巴西將在10月舉行總統大選，聯邦政府9日開始支付巴西幣600元（約新台幣3516元）的社會福利津貼「巴西援助金」，估計會左右選民意向，可能將選舉推進第2輪。

尋求連任的總統波索納洛（Jair Bolsonaro）在目前的主要投票意向民調中，均落後工黨籍前總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）。分析人士稱，聯邦政府在這個時候將「巴西援助金」（Auxílio Brasil）從巴西幣400元調升到600元，是為爭取選民好感的手段；估計全國至少有2000萬家庭受益。

根據巴西智庫Datafolha民調顧問賈諾尼（Alessandro Janoni），波索納洛是以體恤受通貨膨脹上升影響面臨糧食危機的弱勢群體為由，動員在國會的政治力量通過調升援助金額。現在的疑問是，這項惠民措施將會影響選舉到多大程度？

賈諾尼評估指出，支付600元「巴西援助金」的主要效應，可能發生在獲得最多援助金的兩個最低薪資階級（巴西最低月薪1212元，約新台幣7100元）的選民中，波索納洛的投票意向有所改善，減少他和魯拉之間的距離，將選舉推進第2輪，破壞工黨在第1輪就定江山的期望。

根據巴西法律，如果總統選舉第1輪投票沒有候選人得票過半，得票最多的2個候選人將在第2輪投票中定勝負。

根據最新的Datafolha調查，魯拉有52%的有效投票意向，誤差幅度為高低2個百分點。

儘管波索納洛的惠民策略是針對魯拉覺得最有信心的票源，即中下階層的經濟困難選民，賈諾尼認為支付「巴西援助金」的影響有限，波索納洛不太可能大幅扭轉魯拉在這部分選民中的領導地位。（編輯：韋樞）1110810