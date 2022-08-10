防寒冬遇天然氣短缺 英國制定停電計畫

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（中央社倫敦9日綜合外電報導）彭博今天報導，英國正在為工業及家戶的冬天用電制定有組織的停電計畫，屆時寒冷天氣與天然氣短缺的苦境可能同時發生。

根據路透社，彭博（Bloomberg News）援引深諳政府計畫的人士說法表示，政府最新發出的「合理的最壞情況」顯示，即使已經緊急重啟煤電廠，缺電量仍可能達到用電需求尖峰的1/6左右。

在此前景下，若又面臨低於平均氣溫的寒冷天氣，以及從挪威和法國進口的電力減少，英國明年1月可能會有4天需要啟動緊急措施以節約天然氣用量。

英國央行英格蘭銀行（BOE）上週警告，前所未有的能源高價將通膨率推向13%，英國即將陷入長期經濟衰退，但因為英國將於9月5日選出新首相，目前政治上的措施仍受到阻礙。

俄羅斯入侵烏克蘭後，歐洲各國都在努力節約天然氣用量並增加存量。然而，英國政府卻分裂成以外交大臣特拉斯（Liz Truss）和前財相蘇納克（Rishi Sunak）為首的兩大敵對陣營，這兩位英國首相候選人在能源議題上持不同意見。

慈善機構、企業及政治人物已經呼籲特拉斯和蘇納克制定計畫，幫助國人應對預計將在10月大漲82%的能源價格。

英國商業、能源及產業策略部（Department for Business, Energy and Industrial Strategy）並未立即回應路透社的置評請求。（實習編譯：許珈瑜/核稿：楊昭彥）1110810