馬斯克賣近70億美元特斯拉股票 防被迫收購推特

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）根據最新文件，美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克賣出價值近70億美元特斯拉股票。馬斯克表示，若他在與社群媒體推特的官司中敗訴，這筆資金可支應收購推特所需的440億美元。

綜合法新社與路透社報導，根據美國證券管理委員會（US Securities and Exchange Commissio）官網昨天公布的文件，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）在8月5日至8月9日期間出售約790萬股特斯拉股票，價值近70億美元（約新台幣2102億元）。現在他仍持有1億5504萬股。

世界首富馬斯克昨晚在推特（Twitter）發文說：「如果（希望不會是這樣）推特強迫讓這筆交易完成，而有些投資夥伴又無法出資，那麼避免到時候緊急出售特斯拉股票就變得非常重要。」

馬斯克也表示，如果推特的交易案沒有成功，他會再把特斯拉的股票買回來。

馬斯克今年4月同意收購推特，7月卻宣布放棄。

馬斯克放棄收購遭推特提告；他在7月29日對推特提出反訴，指控推特詐欺，稱在他同意這筆440億美元的收購案之前，推特在公司的關鍵業務上誤導他。如今雙方的法律戰將在10月開庭審理。

此前，馬斯克才在4月賣出價值約40億美元的特斯拉股票，以籌措收購推特的資金。當時他在推特發文說：「今天之後，不會再進一步賣出特斯拉股票。」（實習編譯：許珈瑜/核稿：劉淑琴）1110810