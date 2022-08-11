巴西前總統魯拉：擔心中國對巴西經濟影響力

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（中央社記者唐雅陵聖保羅10日專電）巴西將於10月舉行總統大選，工黨候選人前總統魯拉9日在座談會上對中國在巴西經濟中的影響力表示擔憂，也主張利用美國和中國之間日益激烈的經濟競爭獲益。

魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）向出席這場聖保羅工業聯盟（Fiesp）座談會的工商企業家說：「我們有一種錯覺，以為中國只在占領亞洲、非洲和拉丁美洲。實際上，中國正在占領巴西，接管巴西和所有我們曾經做過和會做的東西。我認為這非常嚴重。」

聖保羅工業聯盟邀請目前在主要投票意向民調中排名前四的總統候選人參加座談會，巴西民主運動黨的泰貝特（Simone Tebet）和勞工黨的葛梅斯（Ciro Gomes）已經參加，尋求連任的自由黨籍總統波索納洛（Jair Bolsonaro）則取消出席原定11日的座談會。

魯拉在沒有引用數據來源下，列出中國製造商在巴西銷售的幾種產品市場占有率，例如家電95%；光纖電纜79%；通訊設備77%。魯拉說，當他看到這些數據時，當真嚇了一大跳。

魯拉表示，企業界而不是政府，必須找到解決方案來對抗中國製造商在巴西經濟中的影響。

雖然沒有提到台灣，魯拉說巴西應該要利用當今獨特的地緣政治形勢，利用美國和中國之間日益激烈的經濟競爭獲益，同時滿足歐洲的需求。

魯拉之前在首都巴西利亞一場企業家座談會中說，如果再次當選總統，他將利用當前的國際危機，根據中美關係的模糊性採取外交政策，中國需要巴西，巴西就靠攏中國；美國需要巴西，巴西就靠攏美國。

巴西權威雜誌「觀察週刊」（Veja）政治評論家卡薩多（José Casado）指出，魯拉這種基於模糊性並針對中美之間霸權爭端的外交政策思想，是受到1930年代巴西軍政獨裁者瓦爾加斯（Getulio Vargas）在美國與德國之間當牆頭草的啟發，哪方有利即倒向哪方。

卡薩多表示，台灣是中國長期以來的政治軍事目標，同時在全球半導體供應鏈中極具關鍵，台海地區可能發生的衝突將使依賴數位技術的所有部門陷入癱瘓，包括智慧手機生產線、農業機械、船舶、洲際彈道飛彈等。

但魯拉將這種競相減少對亞洲依賴的情況，視為吸引美國和歐洲投資巴西的外交政策機會。

2004年11月，魯拉擔任總統任上，巴西政府承認中國的市場經濟地位。當時魯拉把中國稱為「戰略夥伴」，並說巴西和中國等正在崛起的經濟體有責任幫助建設「更合理和公平的國際秩序」。（編輯：郭中翰）1110811