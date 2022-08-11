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裴洛西：眾院將通過4300億美元降低通膨法案

2022/8/11 13:08
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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國聯邦參議院日前已通過「降低通膨法案」，聯邦眾議院議長裴洛西今天表示，眾院將於12日通過這項法案。財政部長葉倫說，不會對年收入40萬美元以下納稅人增加查稅機率。

路透社報導，裴洛西（Nancy Pelosi）在致民主黨同僚的信中表示，參院7日通過規模4300億美元的氣候、稅收和醫療保健法案，是一項「改變人生的立法」。

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美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天告訴美國國稅局（Internal Revenue Service）局長 ，如果「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act）成為法律，國稅局的額外資源不會用來對年收入低於40萬美元的納稅人提高審計查稅的機率。

葉倫寫給國稅局局長瑞提格（Charles Rettig）的信函指出：「這與反對相關立法者的不實訊息正好相反，小型企業或家庭年收入低於40萬美元者，被審計查稅的機會並不會因此增加。」（譯者：紀錦玲/核稿：李佩珊）1110811

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