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馬利42軍人喪生 疑遭聖戰分子攻擊

2022/8/11 16:59
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（中央社巴馬科10日綜合外電報導）馬利當局今天表示，疑似由聖戰分子在週末發動的精密攻擊造成42名軍人喪生。此次攻擊動用了無人機和火砲，成為震撼這個非洲沙赫爾地區（Sahel）國家的最新一起暴力事件。

法新社報導，這次攻擊喪命人數之多，已成為馬利國內長達10年叛亂的最血腥場面之一。馬利的叛亂活動已從北部蔓延到中部和南部，並擴散到鄰國布吉納法索和尼日。

法新社取得列有死亡官兵姓名的文件，已經由馬利軍方高層官員證明其真實性。稍後馬利政府發表聲明，證實42名軍人喪命，還指出另有22名官兵受傷，同時有37名「恐怖份子」遭制壓。

攻擊事件7日發生在泰西特鎮（Tessit），當地位於「3國邊界」區域，也就是馬利、布吉納法索和尼日的3國邊界交匯區。

馬利當局8日發布聲明，指大撒哈拉伊斯蘭國（Islamic State in Greater Sahara,ISGS）犯下這起攻擊，還提到這個組織的成員動用「無人機和火砲支援，以及炸藥和載有炸藥的車輛」。（譯者：張佑之/核稿：陳彥鈞）1110811

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