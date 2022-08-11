印度歡度保護繩節 綢繩綁住兄弟姐妹感情

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（中央社記者林行健新德里11日專電）印度今天歡度具有人情味的傳統節慶「保護繩節」（Raksha Bandhan），又稱「兄弟姐妹節」。這一天，姐妹們為兄弟繫上帶有祝福意味的綢繩，而兄弟則承諾會保護自己的姐妹。

印度曆每年沙羅瓦那月（Shravana month，即5月）滿月的日子，就是「保護繩節」，今年落在8月11日，但也有星相專家為是8月12日，因此有些家庭明天才會慶祝。

「保護繩節」也是印度的國定假日，一早就可以看到穿著華麗的印度婦女，成群結隊在街上行走，她們大多是準備前往兄弟的家中，為他們進行在右手腕繫上保護繩的儀式。

目前已在南部清奈就業的尼綺沓．夏瑪（Nikita Sharma），早在上週末就趕回德里巴拉姆區（Palam）的老家，準備過「保護繩節」。

尼綺沓．夏瑪向中央社表示，「保護繩節」在印度是維繫兄弟姐妹感情的吉祥節目，因此她特別向公司請了幾天假回家，「這個節日提醒我，雖然我跟弟弟偶有口角，但我們始終是姐弟，不論晴雨我們會互相扶持。」

她的弟弟桑斯卡．夏瑪（Sanskar Sharma）則表示，保護繩象徵他們姐弟之間的堅固情誼，他會一直保護姐姐。

至於保護繩要戴多久？則沒有強制規定，有些印度人在第2天就取下。

有關「保護繩節」的神話很多，其中一個版本說，大神「黑天」（Krishna）在一次與惡魔的戰鬥中受傷，祂的一名女性友人撕下紗麗服上的一小段絲綢，為黑天包紮傷口。黑天因女子的這種兄弟姐妹般的關懷而受感動，決定將來給予回報。

另有版本說，古代因陀羅（Indra）大神與惡魔大戰多年未能取勝，有一次上戰場之前，妻子為祂在右腕上繫了綢繩做為保護符，因陀羅也因此打敗惡魔，繫繩祈福的習俗於是形成，後來演變為兄弟姐妹之間的關懷。

印度民眾認為，印度大部分地區都過「保護繩節」，跨越了種族、階級，在種姓觀念依然存在的今天，有助促進印度社會和諧。（編輯：高照芬）1110811