為消除貧困獻聲 瑪麗亞凱莉等巨星9月紐約開唱

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（中央社紐約11日綜合外電報導）國際倡議組織「全球公民」今天宣布，金屬製品合唱團（Metallica）、瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）及強納斯兄弟樂團（Jonas Brothers）將在9月紐約的全球公民音樂節登台開唱。

拉丁天后蘿莎莉雅（Rosalia）、CP查理（Charlie Puth）、義大利搖滾樂團天際月光（Maneskin）和鄉村歌手米奇蓋頓（Mickey Guyton）也將在邁入第10年的全球公民音樂節（Global Citizen Festival）演出。

法新社報導，這項活動旨在爭取國際對於援助脫貧等目標的支持。

全球公民音樂節預定9月24日在紐約中央公園開唱，同時，亞瑟小子（Usher）、詩莎（SZA）、英國饒舌歌手Stormzy、節奏藍調歌手H.E.R.、迦納饒舌歌手Sarkodie等人也將登上該音樂節在迦納首都阿克拉（Accra）的舞台。

這項音樂節從2012年開辦以來，全球公民（Global Citizen）向承諾採取行動的支持者免費提供音樂節門票，例如支持者可致函政府以爭取對發展援助的支持。

印度寶萊塢明星琵豔卡喬普拉（Priyanka Chopra Jonas）將主持今年在紐約中央公園舉辦的音樂節，活動呼籲世界各國領導人和慈善家，為遭到氣候變遷重創但碳排放量遠低於世界最富裕國家的各國減輕債務、培育女力、改善糧食取得途徑及投資氣候問題解決方案。

全球公民聯合創辦人及執行長伊凡斯（Hugh Evans）透過聲明表示：「長達數十年的體制性及政治性失靈，使人類陷入不斷融合且迅速惡化的氣候、饑荒、健康、戰爭和衝突等危機。」

他還說：「最弱勢的人群正為各國領導人無所作為付出代價，現在數以百萬計的人民性命和地球的未來都處於危險之中。」（實習編譯：王嘉瑜/核稿：陳彥鈞）1110811