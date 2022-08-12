多倫多市區大停電 銀行商家關門、多人受困電梯

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（中央社多倫多11日綜合外電報導）加拿大多倫多（Toronto）市中心今天大停電，導致頂尖企業辦公室一片漆黑，並迫使市區一座大型購物中心進行疏散，若干銀行分行大門深鎖，還有民眾受困電梯內。

安大略省最大電力輸送公司「一電力公司」（Hydro One）推文表示，正在調查一艘載著起重機的駁船碰觸到高壓電傳輸線的消息，並試圖將電力轉輸至負責多倫多市區電力配送的多倫多電力公司（Toronto Hydro）。

多倫多電力公司表示，有將近1萬名客戶受影響。

多倫多是加拿大最大城市暨金融之都，市中心商業區是大型銀行、保險公司和證交所的所在地。

員工因為停電紛紛下樓跑到路邊和公園，許多咖啡廳和餐廳在繁忙時段被迫關門。

多倫多消防局表示在停電期間，接獲多起受困電梯的通報。

路透社記者目擊，加拿大皇家銀行（Royal Bank of Canada）、多倫多道明銀行（The Toronto-Dominion Bank）、蒙特婁銀行（Bank of Montreal）在這個區域裡的分行都是大門深鎖，某些地方還可看到員工在暗處坐著。

3家銀行都未立即回應置評。（譯者：楊昭彥）1110812